На юге Красноярского края загорелись гаражи на площади двух тысяч «квадратов»

25 июня в поселке Шушенское вспыхнул гаражный бокс на площади двух тысяч квадратных метров. По информации МЧС Красноярского края, одноэтажное здание находится на улице Первомайское.
К счастью, пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают 21 человек и десять единиц техники. Пожар удалось локализовать.
Причину случившегося установит дознаватель спасательного ведомства.
Ранее стало известно, что на утро 25 июня в лесах края действует 121 пожар на площади 218,1 тысячи га. Почти все — в труднодоступной местности.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше