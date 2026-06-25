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На юге Красноярского края загорелись гаражи на площади двух тысяч «квадратов»

На юге Красноярского края ликвидируют крупный пожар.

Источник: Комсомольская правда

25 июня в поселке Шушенское вспыхнул гаражный бокс на площади двух тысяч квадратных метров. По информации МЧС Красноярского края, одноэтажное здание находится на улице Первомайское.

К счастью, пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают 21 человек и десять единиц техники. Пожар удалось локализовать.

Причину случившегося установит дознаватель спасательного ведомства.

Ранее стало известно, что на утро 25 июня в лесах края действует 121 пожар на площади 218,1 тысячи га. Почти все — в труднодоступной местности.

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