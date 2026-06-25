Дело админа «Острова Свободы» Серенко СК передал в суд

— Используя возможности администрируемого им ресурса фигурант неоднократно публиковал материалы, содержащие оскорбления представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей. А также сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство ряда жителей региона, — уточнил ИА «Высота 102» руководитель следственного отдела полковник юстиции Владимир Суров. — Всего ему вменяется 19 эпизодов преступлений. Вину по всем эпизодам фигурант признал в полном объеме.