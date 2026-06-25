Возросли масштабы последствий ракетной атаки на Воронеж

Ракетная атака ВСУ на Воронеж днём 22 июня стала самой масштабной в начала специальной военной операции. Она унесла жизни шести человек. 68 людям потребовалась медицинская помощь. Главное о трагедии — в материале vrn.aif.ru.
Нашли под завалами без признаков жизни.
Спустя три дня после ракетной атаки ВСУ на Воронеж, которую губернатор региона Александр Гусев назвал самой тяжёлой за последнее время, стало известно, что число жертв увеличилось до шести.
Во время поисковых работ на промышленном предприятии, получившем наибольшие повреждения, погибшей была найдена последняя пропавшая без вести. Ранее сообщалось, что ракетная атака унесла жизни пяти людей.
По данным главы региона, на текущий момент поисковые работы на месте ЧП завершены. Родственникам погибших уже начали выплачивать компенсации в размере одного миллиона рублей.
Кроме того, Александр Гусев уточнил количество пострадавших. Медицинская помощь после ракетной атаки ВСУ потребовалась 68 людям.
В четырёх больницах региона остаётся 21 совершеннолетний воронежец. Остальным пострадавшим, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализация не потребовалась. Врачи оказали горожанам всю необходимую медицинскую помощь, после чего направили их на амбулаторное лечение.
На текущий момент формируются списки тех, кто оказался серьёзно ранен. Эти люди получат финансовую поддержку в размере 300 тысяч рублей.
Предприятие под ударом ВСУ.
Ракетная атака настигла жителей Воронежа в первый рабочий день после выходных. Протяжный вой сирен раздался в 11:40, а уже через несколько минут в городе прозвучало несколько взрывов.
После ракетной атаки на промышленном предприятии возник пожар. Открытое горение удалось ликвидировать лишь в 16:30. Спустя ещё некоторое время пожар был потушен.
Помимо завода, пострадали шестнадцать зданий. В десяти многоквартирных домах зафиксированы повреждения фасадов и остекления. В частном секторе пострадали шесть домов. В них преимущественно повреждены кровли.
На текущий момент специалисты замеряют оконные блоки, демонтируют повреждённые конструкции и закрывают контур жилых помещений, где пострадало остекление.
Кроме того, в результате ракетной атаки повреждения получили около сотни автомобилей. Мэр Сергей Петрин заверил, что владельцам транспортных средств выплатят компенсацию.
Дни траура.
В Воронежской области после трагедии, потрясшей не только столицу Черноземья, но и другие российские регионы, с 23 по 25 июня объявили трёхдневный траур по жертвам ракетной атаки ВСУ.
На территории региона приспустили государственые флаги, а большинство развлекательных мероприятий были отменены или перенесены.
Кроме того, возле предприятия появился стихийный мемориал. Горожане несут цветы к забору завода, где погибли люди. В память о них воронежцы оставляют красные гвоздики.
Мишень ВСУ.
Воронеж с начала военной специальной операции неоднократно подвергался ударам со стороны ВСУ.
Впервые атака, оставившая серьёзные последствия, произошла 9 июня 2023 года. В этот день БПЛА врезался в дом на улице Белинского, в результате чего ранения получили три мирных жителя.
Первая жертва появилась после атаки бепилотников 15 июля 2025 года. Тогда погиб 56-летний мужчина. Он скончался в больнице после тяжёлого ранения головы. В тот день ранения получили более двадцати человек. В их числе были дети. В городе вводили режим ЧС, повреждения получили десятки квартир, частные дома и автомобили.
При атаке БПЛА на Воронеж 10 января 2026 года погибли два человека. Раненных в результате падения обломков беспилотников женщин успели прооперировать, однако они скончались в реанимации. Одна из погибших, 42-летняя Дина Дубинина, работала учительницей русского языка и литературы в школе № 84. Она умерла в ночь на 11 января. За жизнь второй пострадавшей, 69-летней пациентки, врачи боролись на протяжении двух недель, но здоровье пожилой женщины не выдержало.
В тот день пострадали три человека. Повреждения получили более двух десятков домов.