Возросли масштабы последствий ракетной атаки на Воронеж

При атаке БПЛА на Воронеж 10 января 2026 года погибли два человека. Раненных в результате падения обломков беспилотников женщин успели прооперировать, однако они скончались в реанимации. Одна из погибших, 42-летняя Дина Дубинина, работала учительницей русского языка и литературы в школе № 84. Она умерла в ночь на 11 января. За жизнь второй пострадавшей, 69-летней пациентки, врачи боролись на протяжении двух недель, но здоровье пожилой женщины не выдержало.