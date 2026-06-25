Во Всеволожске полностью сгорел пассажирский автобус

Водитель не пострадал. Предварительно, причиной возгорания могла стать техническая неисправность транспортного средства. Огонь удалось полностью ликвидировать к 11:15.
Автобус обслуживает маршрут № 4 «Станция Всеволожская — Южный».
Для ликвидации пожара привлекались автоцистерны 96-й и 93-й пожарно-спасательных частей ГУ МЧС России по Ленинградской области.
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