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Во Всеволожске полностью сгорел пассажирский автобус

Во Всеволожске загорелся маршрутный автобус. Как сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области, сообщение о возгорании пассажирского автобуса на Аэропортовской улице поступило 25 июня в 10:47. На момент происшествия пассажиров внутри не было. После пожара в салоне остались только обугленные каркасы сидений, а крыша частично расплавилась, пишет 47news.

Водитель не пострадал. Предварительно, причиной возгорания могла стать техническая неисправность транспортного средства. Огонь удалось полностью ликвидировать к 11:15.

Автобус обслуживает маршрут № 4 «Станция Всеволожская — Южный».

Для ликвидации пожара привлекались автоцистерны 96-й и 93-й пожарно-спасательных частей ГУ МЧС России по Ленинградской области.

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