В Малом Кемчуге Красноярского края выпал град

Синоптики предупредили заранее жителей Красноярска, а также центральных и южных районов Красноярского края о надвигающейся 25 июня непогоде. В Красноярске на 18:00 местного времени еще стояла жаркая солнечная погода, а вот в 60 километрах от него уже бушевала стихия.