Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Малом Кемчуге Красноярского края выпал град

В 60 километрах от Красноярска бушует непогода.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили заранее жителей Красноярска, а также центральных и южных районов Красноярского края о надвигающейся 25 июня непогоде. В Красноярске на 18:00 местного времени еще стояла жаркая солнечная погода, а вот в 60 километрах от него уже бушевала стихия.

Стало известно, что в деревне Малый Кемчуг прошел ливень с крупным градом, причем некоторые льдинки были диаметром с десятикопеечную монету. Непогода сопровождалась шквалистыми порывами ветра. Местные жители предоставили «КП»-Красноярск видеозапись и фото ее последствий: на кадрах видно сильно изрешеченные градинами листья огородных культур.

Напомним, грозы, град и сильный ветер также возможны в центре и на юге региона 26 и 27 июня.