В Малом Кемчуге Красноярского края выпал град

Синоптики предупредили заранее жителей Красноярска, а также центральных и южных районов Красноярского края о надвигающейся 25 июня непогоде. В Красноярске на 18:00 местного времени еще стояла жаркая солнечная погода, а вот в 60 километрах от него уже бушевала стихия.
Стало известно, что в деревне Малый Кемчуг прошел ливень с крупным градом, причем некоторые льдинки были диаметром с десятикопеечную монету. Непогода сопровождалась шквалистыми порывами ветра. Местные жители предоставили «КП»-Красноярск видеозапись и фото ее последствий: на кадрах видно сильно изрешеченные градинами листья огородных культур.
Напомним, грозы, град и сильный ветер также возможны в центре и на юге региона 26 и 27 июня.