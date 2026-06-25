До конца лета: суд определил судьбу мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Напомним, сити-менеджера задержали 28 апреля по обвинению в коррупционных преступлениях. Согласно версии следствия, мэру инкриминируют отчуждение участка в 1,3 тыс. кв. м в уфимском санатории «Радуга», сбор 30 млн руб. с рекламных агентств в качестве «пожертвований», из которых 21 млн ушел авто для личных и служебных поездок, а также получение 10 млн руб. от застройщика за покровительство при сдаче многоквартирного дома.