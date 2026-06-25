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Дзержинца признали виновным в коммерческом подкупе

Мужчина оштрафован на 5 млн рублей.

Жителя Дзержинска признали виновным в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Известно, что с 2024-го по 2025 год осужденный незаконно передал представителю промышленного предприятия 536 тысяч рублей за обеспечение заключения договоров подряда, ограничив конкурентные предложения от других организаций.

Противоправные действия мужчины выявили и пресекли. Решением суда ему назначили штраф в размере 5 миллионов рублей. Против представителя предприятия, получившего взятку, тоже возбуждено уголовное дело. В скором времени его направят в суд.

Напомним, что бывшего заместителя мэра Егорова оштрафовали на 4,5 млн рублей.