Дзержинца признали виновным в коммерческом подкупе

Жителя Дзержинска признали виновным в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Известно, что с 2024-го по 2025 год осужденный незаконно передал представителю промышленного предприятия 536 тысяч рублей за обеспечение заключения договоров подряда, ограничив конкурентные предложения от других организаций.
Противоправные действия мужчины выявили и пресекли. Решением суда ему назначили штраф в размере 5 миллионов рублей. Против представителя предприятия, получившего взятку, тоже возбуждено уголовное дело. В скором времени его направят в суд.
Напомним, что бывшего заместителя мэра Егорова оштрафовали на 4,5 млн рублей.