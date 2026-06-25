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Молодой мужчина утонул в реке села Дивеево

По предварительным данным, перед гибелью молодой человек был пьян.

Источник: Нижегородская правда

В селе Дивеево Нижегородской области из реки Вичкинза достали тело мужчины 1999 года рождения. Об этом сообщает МЧС по региону.

По предварительным данным, перед гибелью молодой человек был пьян. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

В региональном МЧС напоминают о правилах безопасности на воде. Купаться нужно только в оборудованных местах — на пляжах, в бассейнах или купальнях. Ни в коем случае нельзя заходить в воду пьяным: в жару это особенно опасно.

Спасатели также предупреждают, что в воде лучше находиться не дольше 10−15 минут, иначе от переохлаждения могут начаться судороги. Не стоит прыгать или нырять в незнакомых местах — можно удариться о дно, корягу или сваю. Кроме того, нельзя оставлять малышей у воды без присмотра и нужно быть осторожными, плавая на надувных матрасах и игрушках.

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