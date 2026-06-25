Молодой мужчина утонул в реке села Дивеево

Спасатели также предупреждают, что в воде лучше находиться не дольше 10−15 минут, иначе от переохлаждения могут начаться судороги. Не стоит прыгать или нырять в незнакомых местах — можно удариться о дно, корягу или сваю. Кроме того, нельзя оставлять малышей у воды без присмотра и нужно быть осторожными, плавая на надувных матрасах и игрушках.