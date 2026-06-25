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В Свердловской области утонул мужчина

На Урале утонул пенсионер.

Источник: Комсомольская правда

В Ревде из Ново — Мариинского водохранилища достали тело мужчины. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области в суточной сводке.

Погибшим оказался 76-летний пенсионер. По факту инцидента проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, что с начала лета на водоемах Свердловской области погибли 8 человек. Двое из них — дети. При этом, удалось спасти лишь одного человека.

Свердловские спасатели напоминают уральцам о правилах поведения на воде. Купайтесь исключительно в отведенных для отдыха местах. Не заплывайте за буйки, ограждения. В том числе избегайте ныряния в неизвестных местах. Не оставляйте детей без присмотра взрослых во время купания.

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