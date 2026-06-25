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В Крыму арестовали фигурантов дела о сим-боксах для мошенников

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. В Крыму под стражу заключены восемь фигурантов уголовного дела о незаконном использовании сим-боксов для массовых телефонных атак на россиян с целью хищения их денежных средств. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.

Источник: РИА "Новости"

Следствием установлено, что в 2024—2026 годах фигуранты действовали по указанию неустановленных лиц, зарегистрированных в мессенджере Telegram. Они обеспечивали работу абонентских терминалов пропуска трафика (сим-боксов).

Для этого обвиняемые прибыли на территорию Крымского полуострова и арендовали квартиры, в том числе в Севастополе. Там они разместили оборудование для дистанционной работы «колл-центров» на территории Украины.

В результате совершено не менее 16 преступлений — дистанционное мошенничество в отношении граждан РФ, которым причинен имущественный вред в различных размерах, в том числе в особо крупном.

Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело, фигуранты обвиняются в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ).

В рамках следствия изъяты сим-банки, сим-боксы и другое техническое оборудование, а также мобильные телефоны обвиняемых. Фигурантам судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Все они признали свою вину.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.

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