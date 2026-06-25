Тело мужчины достали из реки в селе Дивеево

Тело мужчины извлекли из реки Вичканза в селе Дивеево, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По предварительной информации, мужчина до трагедии находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются в рамках доследственной проверки», — добавили в чрезвычайном ведомстве.
Ранее Роспотребнадзор назвал водоемы в Нижегородской области, в которых можно купаться. Вода в них соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше