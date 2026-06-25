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Тело мужчины достали из реки в селе Дивеево

Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Тело мужчины извлекли из реки Вичканза в селе Дивеево, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По предварительной информации, мужчина до трагедии находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются в рамках доследственной проверки», — добавили в чрезвычайном ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор назвал водоемы в Нижегородской области, в которых можно купаться. Вода в них соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

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