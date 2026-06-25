Тело утонувшего мужчины нашли в реке у села Дивеево

В селе Дивеево из реки Вичкинза достали тело молодого мужчины, родившегося в 1999 году. По предварительным данным, в момент трагедии он был пьян. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку, чтобы выяснить все детали и установить причины случившегося. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.