Тело утонувшего мужчины нашли в реке у села Дивеево

В селе Дивеево из реки Вичкинза достали тело молодого мужчины, родившегося в 1999 году. По предварительным данным, в момент трагедии он был пьян. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку, чтобы выяснить все детали и установить причины случившегося. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Специалисты МЧС России вновь акцентируют внимание граждан на базовых правилах безопасности у воды:
купание допустимо только в специально подготовленных зонах — на официальных пляжах, в купальнях и бассейнах;
употребление алкоголя перед заходом в воду существенно повышает риск несчастного случая, особенно в жаркую погоду;
оптимальное время пребывания в воде — не более 10−15 минут, поскольку длительное нахождение в прохладной воде может привести к переохлаждению и судорогам;
необходимо соблюдать безопасную дистанцию от движущихся судов;
прыжки в воду в незнакомых местах сопряжены с риском травмирования о скрытые под водой препятствия — коряги, сваи, неровности дна;
присутствие детей рядом с водоёмом допустимо исключительно под постоянным присмотром взрослых — из‑за высокого риска поскользнуться, упасть в воду или захлебнуться.
Ранее три человека утонули на прошлой неделе в Нижегородской области.