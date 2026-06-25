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Тело утонувшего мужчины нашли в реке у села Дивеево

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку, чтобы выяснить все детали и установить причины случившегося.

В селе Дивеево из реки Вичкинза достали тело молодого мужчины, родившегося в 1999 году. По предварительным данным, в момент трагедии он был пьян. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку, чтобы выяснить все детали и установить причины случившегося. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Специалисты МЧС России вновь акцентируют внимание граждан на базовых правилах безопасности у воды:

купание допустимо только в специально подготовленных зонах — на официальных пляжах, в купальнях и бассейнах;

употребление алкоголя перед заходом в воду существенно повышает риск несчастного случая, особенно в жаркую погоду;

оптимальное время пребывания в воде — не более 10−15 минут, поскольку длительное нахождение в прохладной воде может привести к переохлаждению и судорогам;

необходимо соблюдать безопасную дистанцию от движущихся судов;

прыжки в воду в незнакомых местах сопряжены с риском травмирования о скрытые под водой препятствия — коряги, сваи, неровности дна;

присутствие детей рядом с водоёмом допустимо исключительно под постоянным присмотром взрослых — из‑за высокого риска поскользнуться, упасть в воду или захлебнуться.

Ранее три человека утонули на прошлой неделе в Нижегородской области.

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