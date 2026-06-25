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В ГИБДД рассказали о ДТП на Московском проспекте с пострадавшей женщиной

Водитель автомобиля «Киа» самостоятельно обратилась в больницу.

Источник: Комсомольская правда

На Московском проспекте в Калининграде произошла авария с пострадавшей женщиной. О ДТП, которое случилось 24 июня в 17:40, рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Автомобиль «Баик», 23-летний водитель которого выбрал небезопасную дистанцию, врезался в «Хендэ». Его отбросило на остановившийся впереди автомобиль «Киа». 24-летняя женщина-водитель «Киа» получила травмы и была вынуждена самостоятельно обратиться в больницу.

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