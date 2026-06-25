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В Красноярске спасли кота из горящей квартиры

Пожар случился в доме на улице Урванцева.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске пожарные спасли кота, найденного при тушении пожара в Северном. Возгорание произошло днем 25 июня в одной из квартир дома по улице Урванцева. В региональном МЧС «КП-Красноярск» рассказали, что горели вещи на площади пять квадратных метров. На месте работали 16 сотрудников ведомства и четыре единицы техники.

Очевидцы сообщают, что во время пожара был спасен кот. Соседи погорельцев сразу же отвезли питомца в ветеринарную клинику. Из людей никто не пострадал. Вероятно, хозяев не было дома.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электророзетки.

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