В Красноярске спасли кота из горящей квартиры

В Красноярске пожарные спасли кота, найденного при тушении пожара в Северном. Возгорание произошло днем 25 июня в одной из квартир дома по улице Урванцева. В региональном МЧС «КП-Красноярск» рассказали, что горели вещи на площади пять квадратных метров. На месте работали 16 сотрудников ведомства и четыре единицы техники.
Очевидцы сообщают, что во время пожара был спасен кот. Соседи погорельцев сразу же отвезли питомца в ветеринарную клинику. Из людей никто не пострадал. Вероятно, хозяев не было дома.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электророзетки.
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