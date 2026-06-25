В Прикамье парень спас девочек, упавших в Каму

Две маленькие девочки играли на бетонных плитах, которыми выложен берег Камы. Одна из них поскользнулась и упала в воду. Выбраться на сушу она не могла. Вторая пришла ей на помощь, но силенок вытащить подружку не хватило, и она тоже оказалась в воде.