В Прикамье парень спас девочек, упавших в Каму

В городе Оса Пермского края прохожий вытащил из берег детей, свалившихся в реку. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского округа.
Две маленькие девочки играли на бетонных плитах, которыми выложен берег Камы. Одна из них поскользнулась и упала в воду. Выбраться на сушу она не могла. Вторая пришла ей на помощь, но силенок вытащить подружку не хватило, и она тоже оказалась в воде.
На счастье девочек, по тропинке у берега шел молодой человек, гуляя с собакой. Он и вытащил их на сухое место.