Житель Прикамья задержал вылет рейса в Москву из-за дебоша на трапе самолета

На этот раз великовозрастный хулиган устроил дебош на трапе самолета перед взлетом по маршруту «Пермь — Москва». Бортпроводники отказали мужчине в перелете по причине его алкогольного опьянения. Когда находившемуся подшофе пассажиру попытались объяснить причину отказа в перелете, он начал вести себя агрессивно и выражаться грубой нецензурной бранью.