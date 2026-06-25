В Добруше грузовик врезался в недавно купленный частный дом. Подробности сообщает «Добрушскі край».
Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 июня на улице князя Паскевича. В результате инцидента дом получил серьезные повреждения. Как удалось выяснить, хозяева только недавно купили недвижимость.
В Добруше грузовик врезался и разрушил частный дом, который недавно купили белорусы. Фото: «Добрушскі край».
Никто не пострадал, в момент ДТП в жилом доме никого не было. ГАИ, милиция и следователи установят причину аварии и степень вины водителя.
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