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В Добруше грузовик врезался в недавно купленный частный дом

В Добруше грузовик врезался и разрушил частный дом, который недавно купили белорусы.

Источник: Комсомольская правда

В Добруше грузовик врезался в недавно купленный частный дом. Подробности сообщает «Добрушскі край».

Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 июня на улице князя Паскевича. В результате инцидента дом получил серьезные повреждения. Как удалось выяснить, хозяева только недавно купили недвижимость.

В Добруше грузовик врезался и разрушил частный дом, который недавно купили белорусы. Фото: «Добрушскі край».

Никто не пострадал, в момент ДТП в жилом доме никого не было. ГАИ, милиция и следователи установят причину аварии и степень вины водителя.

Тем временем страшный пожар охватил православный храм в Орше: «Кровля здания была полностью охвачена огнем».

Ранее в Минске ГАИ наказала водителей авто, из-за которых скорая не проехала во двор.

Кстати, Белгидромет предупредил белорусов об аномальной жаре до +38 в конце июня.