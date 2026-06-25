Стало известно о состоянии троих пострадавших при ракетной атаке на Воронеж

Двое воронежцев, пострадавших при ракетной атаке ВСУ на столицу Черноземья днём 22 июня, пришли в сознание. После поступления в больницу они находились в тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Эту информацию корреспонденту vrn.aif.ru подтвердили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в четверг, 25 июня.