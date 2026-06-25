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Стало известно о состоянии троих пострадавших при ракетной атаке на Воронеж

После ЧП два человека находились в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ.

Источник: АиФ Воронеж

Двое воронежцев, пострадавших при ракетной атаке ВСУ на столицу Черноземья днём 22 июня, пришли в сознание. После поступления в больницу они находились в тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Эту информацию корреспонденту vrn.aif.ru подтвердили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в четверг, 25 июня.

Ещё одному человеку, получившему тяжёлую травму во время ЧП, накануне успешно провели ортопедическую операцию на позвоночнике.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что при ракетной атаке ВСУ на Воронеж пострадали 68 людей. В четырёх больницах региона остаётся 21 совершеннолетний пациент.

Также стало известно, что число жертв ракетной атаки увеличилось до шести. Во время разбора завалов на повреждённом промышленном предприятии погибшей была найдена последняя пропавшая без вести.

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