Нижегородца осудили на девять лет за финансирование террористов

Завершено рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Нижнего Новгорода Саидахмеда Шабанова, обвиняемого в финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Западного окружного военного суда.
Установлено, что 31-летний Шабанов, являясь приверженцем идеологии организации Хайят Тахрир аш-Шам* (признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России), решил оказать финансовую помощь для поддержания деятельности данной организации. В течение нескольких месяцев мужчина перевел на ее реквизиты 18 тысяч 900 рублей.
Подсудимый полностью признал свою вину, рассказав, что действительно стал изучать деятельность организации через Интернет и в мессенджере «Телеграм». С июня 2024 года Шабанов стал общаться с ее представителем. Примерно в конце 2024-го — начале 2025 года были выложены сообщения о необходимости поддержания организации финансово. Денежные средства требовались и лично представителю, и для обеспечения деятельности данной организации, в том числе для покупки продуктов питания, медикаментов, стрелкового оружия.
Решением суда Шабанову назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся шесть — в исправительной колонии строгого режима. Также суд конфисковал в доход государства 18 тысяч 900 рублей.
Ранее мы писали, что очередной нижегородец включен в перечень экстремистов и террористов.