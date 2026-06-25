Нижегородца осудили на девять лет за финансирование террористов

Подсудимый полностью признал свою вину, рассказав, что действительно стал изучать деятельность организации через Интернет и в мессенджере «Телеграм». С июня 2024 года Шабанов стал общаться с ее представителем. Примерно в конце 2024-го — начале 2025 года были выложены сообщения о необходимости поддержания организации финансово. Денежные средства требовались и лично представителю, и для обеспечения деятельности данной организации, в том числе для покупки продуктов питания, медикаментов, стрелкового оружия.