Очаг бешенства обнаружили в Кстове

Очаг бешенства был обнаружен на территории поселка Ленинская Слобода, который находится на территории Кстовского района. Источник инфекции зафиксировали на территории двух личных подсобных хозяйств. На период действия карантина там запрещено лечить восприимчивых к инфекции животных, ввозить и вывозить не вакцинированных животных.