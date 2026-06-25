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Ногу работника предприятия под Воронежем затянуло в дробилку

Несчастный случай классифицировали как тяжёлый.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области ногу 51-летнего мужчины затянуло в дробилку. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции в среду, 24 июня.

Несчастный случай с тяжёлым исходом произошёл 1 июня на предприятии по производству керамики в Семилукском районе, когда машинист холодильника находился на участке рассева. Его левая нога попала в вальцовую дробилку.

Сотрудники Гострудинспекции начали расследование.

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