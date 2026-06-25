Ногу работника предприятия под Воронежем затянуло в дробилку

В Воронежской области ногу 51-летнего мужчины затянуло в дробилку. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции в среду, 24 июня.
Несчастный случай с тяжёлым исходом произошёл 1 июня на предприятии по производству керамики в Семилукском районе, когда машинист холодильника находился на участке рассева. Его левая нога попала в вальцовую дробилку.
Сотрудники Гострудинспекции начали расследование.
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