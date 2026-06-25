Житель Хабаровского края устроил взрыв в квартире при варке самогона

В Комсомольске-на-Амуре мужчина взорвал собственную квартиру, пытаясь сварить самогон. По данным РЕН ТВ, кустарный аппарат не выдержал давления, что привело к детонации спиртовых паров. Ударной волной в жилище полностью выбило балконные стекла, а сам хозяин получил ожоги и был госпитализирован.
Мощный хлопок напугал соседей, которые приняли его за обрушение здания. Жительница дома по имени Елена рассказала журналистам, что почувствовала сильный грохот и вибрацию стен. Выйдя на улицу, женщина увидела разрушенный балкон.
По словам очевидицы, виновник инцидента сразу выглянул в разбитое окно, чтобы проверить, нет ли пострадавших среди прохожих. «У него рабочий спросил: “Что случилось?” Он ответил, что самогон сдетонировал», — рассказала женщина.