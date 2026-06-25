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Житель Хабаровского края устроил взрыв в квартире при варке самогона

В Комсомольске-на-Амуре мужчина госпитализирован после взрыва самогонного аппарата в собственной квартире. Ударная волна выбила балконные стекла, а соседи приняли хлопок за обрушение здания.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Комсомольске-на-Амуре мужчина взорвал собственную квартиру, пытаясь сварить самогон. По данным РЕН ТВ, кустарный аппарат не выдержал давления, что привело к детонации спиртовых паров. Ударной волной в жилище полностью выбило балконные стекла, а сам хозяин получил ожоги и был госпитализирован.

Мощный хлопок напугал соседей, которые приняли его за обрушение здания. Жительница дома по имени Елена рассказала журналистам, что почувствовала сильный грохот и вибрацию стен. Выйдя на улицу, женщина увидела разрушенный балкон.

По словам очевидицы, виновник инцидента сразу выглянул в разбитое окно, чтобы проверить, нет ли пострадавших среди прохожих. «У него рабочий спросил: “Что случилось?” Он ответил, что самогон сдетонировал», — рассказала женщина.