Житель Хабаровского края устроил взрыв в квартире при варке самогона

В Комсомольске-на-Амуре мужчина взорвал собственную квартиру, пытаясь сварить самогон. По данным РЕН ТВ, кустарный аппарат не выдержал давления, что привело к детонации спиртовых паров. Ударной волной в жилище полностью выбило балконные стекла, а сам хозяин получил ожоги и был госпитализирован.