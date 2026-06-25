Схрон со взрывчаткой. Террорист приговорён к 21 году колонии за госизмену

Серый день, обычная улица, прохожие. Никто не догадывался, что благополучный с виду человек в приличной одежде только что достал из тайника смертоносный коктейль, способный в одно мгновение превратить многоэтажку в руины.
Бизнесмен Андрей Шиляев* вёз опасный груз через весь город, чтобы спрятать его в новом месте. Он был уверен, что его анонимность в шифрованных мессенджерах непробиваема, а тайники со взрывчаткой надёжно замаскированы. Но спецслужбы вышли на его след. Хронология событий выяснилась в суде. Преступник признан виновным по статьям о госизмене, участии в деятельности террористической организации и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ближайший 21 год осуждённый проведёт за колючей проволокой. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Точка невозврата.
Шиляев* занимался бизнесом: торговал строительными материалами. Но под видом респектабельного человека скрывался душегуб, хотевший крови.
Всё началось с того, что в феврале 2024 года мужчина, как обычно, листал ленту в телефоне. На глаза ему попался канал запрещённой на территории России террористической организации. Этот момент и стал точкой невозврата: Шиляев* решил стать «руками» террористов.
Скачав специальный закрытый мессенджер, он вышел на связь с кураторами. Под псевдонимами Алекс и Арчи скрывались вербовщики, которые подхватили нового бойца, готового сеять хаос.
Шиляев* фотографировал для кураторов объекты и технику, а потом получил задание найти схрон, забрать «товар» и перепрятать его для будущего теракта. 16 апреля 2024 года бизнесмен отправился к схрону, который находился в молодом районе Ростова на улице Левобережной. Из тайника он вытащил арсенал для подрыва инфраструктуры: 400-граммовая тротиловая шашка, десятки электродетонаторов, взрыватели различных модификаций и воспламенители. Он успешно спрятал арсенал в новом месте, дожидаясь дальнейших указаний.
Получил срок.
1 мая 2024 года экстремист пришёл к схрону, чтобы забрать арсенал для теракта, но там его уже ждали сотрудники правоохранительных органов.
Южный окружной военный суд в конце мая 2026 года приговорил изменника к 21 году лишения свободы. Первые пять лет осуждённый проведёт в тюрьме, а оставшиеся 16 лет — в колонии строгого режима. Плюс штраф в 750 тыс. рублей и год ограничения свободы на выходе.
Ранее rostov.aif.ru писал, что в апреле Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 участников террористического сообщества.
Как тогда выяснил rostov.aif.ru из собственного источника, большинство участников группы имели среднее или высшее образование, работали на стройках, в охранных структурах или занимались бизнесом. У них были семьи, у некоторых — по трое и четверо детей.
Собирались они в доме одного из членов группы. За чашкой чая обсуждали закупки химикатов, согласовывали маршруты перепрятывания оружия.
Фигурантам инкриминируются организация террористического сообщества и участие в нём, вербовка, незаконный оборот взрывчатых веществ, изготовление бомб, а также подготовка к теракту (статьи 205.4, 205.1, 222.1, 223.1 и 205 УК РФ).
Дело, согласно данным картотеки ЮОВС, передано судье. Дата заседания пока не назначена, но можно не сомневаться, что нарушители получат по заслугам.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.