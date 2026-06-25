Схрон со взрывчаткой. Террорист приговорён к 21 году колонии за госизмену

Бизнесмен Андрей Шиляев* вёз опасный груз через весь город, чтобы спрятать его в новом месте. Он был уверен, что его анонимность в шифрованных мессенджерах непробиваема, а тайники со взрывчаткой надёжно замаскированы. Но спецслужбы вышли на его след. Хронология событий выяснилась в суде. Преступник признан виновным по статьям о госизмене, участии в деятельности террористической организации и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ближайший 21 год осуждённый проведёт за колючей проволокой. Подробности — в материале rostov.aif.ru.