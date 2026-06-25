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В Московской области объявили ракетную опасность

В Московской области введен режим ракетной опасности. Об этом информирует Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в своем аккаунте в соцсети «Макс».

Источник: РБК

В сообщении ведомства говорится: «Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие». Также уточняется: «Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге».

Кроме того, в РСЧС предупредили о возможных сбоях в работе мобильного интернета и напомнили, что съемка работы средств противовоздушной обороны (ПВО) и обломков беспилотных летательных аппаратов запрещена.

Режим ракетной опасности также действует в Тульской, Тамбовской, Брянской, Липецкой, Орловской, Белгородской и Ростовской областях.

Предыдущее объявление ракетной опасности в Московской области произошло 23 июня.

Как сообщает ТАСС, утром 25 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минувшей ночью на подлете к столице были сбиты два беспилотника. Всего, по данным ведомств, силами ПВО над территорией России было перехвачено и уничтожено 269 украинских БПЛА.

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