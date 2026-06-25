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Более 1200 воронежцев обратились в медучреждения после укусов клещей

Число пациентов не превышает многолетних значений.

Источник: АиФ Воронеж

Помощь врачей после укусов клещей с начала сезона их активности потребовалась 1267 жителям Воронежской области. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре в среду, 24 июня.

В ведомстве отмечают, что обращаемость людей после присасывания членистоногих не превышает многолетних значений.

В целях профилактики укусов клещей в местах массового пребывания и отдыха населения проводятся акарицидные обработки. Работы уже провели на площади 1319,58 га, включая 323,45 га территорий летних оздоровительных учреждений.

Эффективность мероприятий составляет 100%. Клещи на обработанных территориях не были обнаружены.

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