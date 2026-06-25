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Один человек погиб и один пострадал при стрельбе в Дагестане

Конфликт со стрельбой в поселке Тарки привел к гибели 21-летнего мужчины и ранению второго участника. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Хулиганство с применением оружия».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В дагестанском поселке Тарки произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, конфликт между двумя мужчинами начался на территории местной школы. В ходе ссоры один из участников открыл огонь по своему 21-летнему оппоненту из травматического оружия. Впоследствии выяснение отношений продолжилось за пределами учебного заведения.

В результате инцидента 21-летний молодой человек от полученных ранений скончался на месте, а второй участник конфликта госпитализирован. Вскоре правоохранители также задержали его предполагаемого сообщника.

Следственные органы возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ: «Убийство», «Покушение на убийство» и «Хулиганство с применением оружия». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.