Один человек погиб и один пострадал при стрельбе в Дагестане

В дагестанском поселке Тарки произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, конфликт между двумя мужчинами начался на территории местной школы. В ходе ссоры один из участников открыл огонь по своему 21-летнему оппоненту из травматического оружия. Впоследствии выяснение отношений продолжилось за пределами учебного заведения.
В результате инцидента 21-летний молодой человек от полученных ранений скончался на месте, а второй участник конфликта госпитализирован. Вскоре правоохранители также задержали его предполагаемого сообщника.
Следственные органы возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ: «Убийство», «Покушение на убийство» и «Хулиганство с применением оружия». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.