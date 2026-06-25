В воронежской квартире нашли убитого мужчину

Следователи установили, что, 22 июня в указанной квартире между двумя мужчинами возник конфликт. Один из них нанес оппоненту колото-резаное ранение в голову. Рана оказалась смертельной, мужчина погиб на месте. Бездыханное тело обнаружил вернувшийся в квартиру общий знакомый погибшего и подозреваемого. Он и вызвал полицию и врачей.