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В воронежской квартире нашли убитого мужчину

Тело с признаками убийства обнаружили на улице Брянской.

Источник: Комсомольская правда

В воронежской квартире на улице Брянской обнаружили тело мужчины с признаками убийства.

Следователи установили, что, 22 июня в указанной квартире между двумя мужчинами возник конфликт. Один из них нанес оппоненту колото-резаное ранение в голову. Рана оказалась смертельной, мужчина погиб на месте. Бездыханное тело обнаружил вернувшийся в квартиру общий знакомый погибшего и подозреваемого. Он и вызвал полицию и врачей.

Оперативники провели расследование, установили и задержали 44-летнего подозреваемого воронежца. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «убийство». Мужчине грозит до 15 лет колонии.