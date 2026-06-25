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Жителя Ростовской области осудили за убийство отца

Напал с топором: житель Дона получил 10 лет колонии после убийства отца.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 47-летнего жителя Цимлянского района осудили за убийство отца. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

На судебных слушаниях с участием представителя прокуратуры установили, что преступление было совершено в конце декабря 2025 года в Цимлянске, на территории садоводческого товарищества.

По данным следствия, мужчина в алкогольном опьянении во время ссоры напал с топором на своего 66-летнего отца. Пострадавший скончался на месте от серьезных травм.

Задержанный за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) получил 10 лет колонии строгого режима.

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