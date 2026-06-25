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СК проверяет гибель мужчины в реке на Нижегородской области

Следователи выясняют обстоятельства трагедии в Дивееве, где из водоема извлекли тело 27-летнего местного жителя.

Доследственную проверку по факту обнаружения погибшего мужчины в селе Дивеево организовали сотрудники Следственного комитета. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

Накануне, 24 июня, из реки Вичкинза было извлечено тело 27-летнего местного жителя. При первичном осмотре следователи СК не обнаружили на нем видимых телесных повреждений криминального характера. Для установления точной причины смерти нижегородца назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ведомстве добавили, что по результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение. В связи с происшествием сотрудники ведомства вновь напомнили нижегородцам о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на водных объектах и запрете купания в пьяном виде.

Ранее сообщалось, что инженер службы по ремонту техоборудования НОДКБ получил сильные ожоги.