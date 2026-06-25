СК проверяет гибель мужчины в реке на Нижегородской области

В ведомстве добавили, что по результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение. В связи с происшествием сотрудники ведомства вновь напомнили нижегородцам о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на водных объектах и запрете купания в пьяном виде.