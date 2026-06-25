В Калининграде на строительной площадке обнаружили фугасную мину

В Калининграде на улице Батальной рабочие во время строительных работ наткнулись на реактивную фугасную мину. Об этом рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Боеприпас времен войны сотрудники МЧС России эвакуировали и уничтожили на полигоне.
Отметим, с начала года в калининградской области обнаружено и уничтожено 19752 взрывоопасных предмета, в том числе 87 авиабомб.
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Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше