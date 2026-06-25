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В Калининграде на строительной площадке обнаружили фугасную мину

Боеприпас времен войны вывезли специалисты.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на улице Батальной рабочие во время строительных работ наткнулись на реактивную фугасную мину. Об этом рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Боеприпас времен войны сотрудники МЧС России эвакуировали и уничтожили на полигоне.

Отметим, с начала года в калининградской области обнаружено и уничтожено 19752 взрывоопасных предмета, в том числе 87 авиабомб.

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