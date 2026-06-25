В Воронеже подорожали свежие овощи

В Воронежской области свежие овощи подорожали за неделю на 6−12%. Данные приводит Воронежстат.
Специалисты подсчитали, как изменились средние цены на продукты за неделю с 15 по 22 июня.
Килограмм картофеля обойдётся теперь местному покупателю дороже 49 рублей, а белокочанная капуста стоит порядка 45 рублей, хотя неделей ранее цена была на пять рублей ниже.
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