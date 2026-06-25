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В Орджоникидзевском районе Перми экскаватор повредил линии электропередач

Без электричества остались микрорайон Голованово и деревня Малые реки.

Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском районе Перми несанкционированные работы в охранной зоне привели к повреждению ЛЭП. Без электроснабжения остались жители части микрорайона Голованово и деревни Малые реки.

О ЧП сообщил Пермский филиал «Россети Урал». Энергетики 24 июня зафиксировали технологическое нарушение в распределительном электросетевом комплексе 6 кВ.

Причиной инцидента стало нарушение спецтехникой охранных зон электросетевого объекта. Машинист экскаватора дорожной организации проводил в районе Восточного обхода несогласованные работы и оборвал провода воздушной линии электропередачи (ЛЭП).

«Бригады Орджоникидзевского района электрических сетей оперативно устранили повреждение и восстановили электроснабжение потребителей. По факту происшествия ведется проверка», — сообщила пресс-служба компании «Россети Урал».