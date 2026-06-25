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ЗАЭС после атаки ВСУ продолжает работу по поддержанию безопасности

Запорожская АЭС работает в режиме поддержания требуемого уровня ядерной и радиационной безопасности после атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба станции.

Источник: Новости Mail

Ранее в четверг на станции проинформировали, что ВСУ нанесли удар с использованием дронов по зданию проектно-конструкторского подразделения ЗАЭС. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Запорожская АЭС, входящая в состав атомных станций “Росатома”, продолжает работу по поддержанию необходимого уровня ядерной и радиационной безопасности. Обстоятельства произошедшего уточняются», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, данная атака не создает непосредственной радиационной угрозы.

«Вместе с тем, подобные действия представляют опасность для долгосрочной устойчивости процессов обеспечения безопасности атомного объекта, поскольку направлены против специалистов и инфраструктуры, отвечающих за техническое сопровождение эксплуатации станции», — отмечается в сообщении.

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