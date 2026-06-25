ЗАЭС после атаки ВСУ продолжает работу по поддержанию безопасности

Ранее в четверг на станции проинформировали, что ВСУ нанесли удар с использованием дронов по зданию проектно-конструкторского подразделения ЗАЭС. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Запорожская АЭС, входящая в состав атомных станций “Росатома”, продолжает работу по поддержанию необходимого уровня ядерной и радиационной безопасности. Обстоятельства произошедшего уточняются», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, данная атака не создает непосредственной радиационной угрозы.
«Вместе с тем, подобные действия представляют опасность для долгосрочной устойчивости процессов обеспечения безопасности атомного объекта, поскольку направлены против специалистов и инфраструктуры, отвечающих за техническое сопровождение эксплуатации станции», — отмечается в сообщении.