На проспекте Победы столкнулись легковушки, пострадала женщина

На проспекте Победы в Калининграде столкнулись две легковушки, пострадала женщина. О ДТП, которое случилось 25 июня около 15:55, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
Дорогу не поделили «Мицубиси» и «Киа». 58-летняя пассажирка «Киа» получила травмы и была госпитализирована.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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