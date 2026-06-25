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На проспекте Победы столкнулись легковушки, пострадала женщина

58-летняя горожанка доставлена в больницу.

Источник: Комсомольская правда

На проспекте Победы в Калининграде столкнулись две легковушки, пострадала женщина. О ДТП, которое случилось 25 июня около 15:55, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Дорогу не поделили «Мицубиси» и «Киа». 58-летняя пассажирка «Киа» получила травмы и была госпитализирована.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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