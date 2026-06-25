Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на село в Джанкойском районе Крыма

«В результате атаки вражеских беспилотников на село Предмостное Джанкойского района погиб мирный житель. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что правительство республики окажет семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку.
Аксенов призвал всех крымчан сохранять бдительность, а также не поддаваться панике и руководствоваться только официальными источниками информации.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 25 июня сообщил о гибели 29-летнего водителя грузового автомобиля в результате атаки украинского БПЛА на Северодонецк. Отмечалось, что дроны также повредили гражданские машины в Первомайске, Новоайдарском муниципальном округе и на окраине Луганска, однако в этих населенных пунктах обошлось без жертв.