Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на село в Джанкойском районе Крыма

Мирный житель погиб при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Предмостное, расположенное в Джанкойском районе Республики Крым. Об этом 25 июня сообщил губернатор Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«В результате атаки вражеских беспилотников на село Предмостное Джанкойского района погиб мирный житель. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что правительство республики окажет семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку.

Аксенов призвал всех крымчан сохранять бдительность, а также не поддаваться панике и руководствоваться только официальными источниками информации.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 25 июня сообщил о гибели 29-летнего водителя грузового автомобиля в результате атаки украинского БПЛА на Северодонецк. Отмечалось, что дроны также повредили гражданские машины в Первомайске, Новоайдарском муниципальном округе и на окраине Луганска, однако в этих населенных пунктах обошлось без жертв.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше