Семью Усольцевых, пропавшую в тайге, могут признать умершей

Напомним, спасатели обследовали ещё 51 квадратный километр тайги, однако семья Усольцевых, бесследно исчезнувшая 28 сентября 2025 года во время прогулки в районе горы Буратинка в Красноярском крае, найдена не была. Известно, что они вышли с турбазы «Геосфера» без тёплых вещей и необходимого снаряжения, несмотря на резкое ухудшение погоды. Перед тем как пропасть в тайге Красноярского края, семья Усольцевых — сделала остановку в посёлке Мина, где в придорожном магазине приобрела напитки, снеки и нож, после чего проехала около двух километров и пешком поднялась на гору с видом на реку Мину.