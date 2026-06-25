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Аксёнов: один человек погиб в результате атаки ВСУ по Крыму

Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате удара дрона ВСУ по Крыму.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Трагедия произошла в селе Предмостное Джанкойского района, куда прилетели беспилотники. Информацию об этом подтвердил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Глава региона принес соболезнования родственникам погибшего и заверил, что семье будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь. Он также обратился ко всем жителям полуострова с призывом сохранять спокойствие и бдительность.

Аксенов предупредил, что доверять следует только проверенным официальным источникам, избегая фейковых сообщений.

Это не первая атака на полуостров за последнее время. Ранее Сергей Аксенов уже сообщал о трагедии в селе Денисовка Симферопольского района, где от действий ВСУ также пострадали мирные люди. Тогда жертвами стали двое жителей, включая ребенка, а несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

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