Аксёнов: один человек погиб в результате атаки ВСУ по Крыму

Это не первая атака на полуостров за последнее время. Ранее Сергей Аксенов уже сообщал о трагедии в селе Денисовка Симферопольского района, где от действий ВСУ также пострадали мирные люди. Тогда жертвами стали двое жителей, включая ребенка, а несколько человек получили ранения различной степени тяжести.