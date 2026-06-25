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Прокуратура вывила нарушения при добыче полезных ископаемых в Прикамье

Нарушения допущены при соблюдении условий лицензий на пользование недрами.

Источник: Комсомольская правда

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства при геологическом изучении, разведке месторождений, добыче, обороте и перемещении стратегических минеральных ресурсов. Отдельные недропользователи вели работу в Горнозаводском, Соликамском и Красновишерском округах, а также в Березниках.

Организации не обеспечели соблюдение условий лицензий на пользование недрами и требований утвержденной проектной документации. Недропользователи не исполняли предусмотренные проектами геологоразведочные работы и установленные объемы добычи полезных ископаемых. Нарушители допустили отклонения от проектных решений, не проводили рекультивацию нарушенных земель, несвоевременно и недостоверно представляли обязательную отчетность о недрах.

Руководителям организаций внесены представления. По постановлениям прокурора в отношении виновных должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях. Материалы направлены для рассмотрения в уполномоченные органы.

«Фактическое устранение нарушений и исполнение требований природоохранного прокурора находится на контроле», — сообщил Единый портал органов прокуратуры РФ.

Ранее стало известно об организации в Прикамье на месте участков для земледелия карьера. Незаконную добычу полезных ископаемых пресекла прокуратура Большесосновского района.