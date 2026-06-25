Прокуратура вывила нарушения при добыче полезных ископаемых в Прикамье

Организации не обеспечели соблюдение условий лицензий на пользование недрами и требований утвержденной проектной документации. Недропользователи не исполняли предусмотренные проектами геологоразведочные работы и установленные объемы добычи полезных ископаемых. Нарушители допустили отклонения от проектных решений, не проводили рекультивацию нарушенных земель, несвоевременно и недостоверно представляли обязательную отчетность о недрах.