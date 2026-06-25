12 пуль в упор и угрозы: Британский репортёр год молчал о расстреле их машины бойцом «Скалы»

По словам Сафарова, с пресс-офицером была достигнута договорённость, что транспорт спрячут, а сотрудницу пустят в укрытие. Однако на деле женщину заставили остаться в салоне, в то время как сам пресс-офицер ушёл в штаб. Около половины двенадцатого ночи к автомобилю подошёл неизвестный и открыл огонь со стороны водительского кресла.