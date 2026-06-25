12 пуль в упор и угрозы: Британский репортёр год молчал о расстреле их машины бойцом «Скалы»

Инцидент произошёл в марте 2025 года. Две машины прибыли на съёмку недалеко от линии боевого соприкосновения. Одну из них решили оставить в командно-сборном пункте вместе с женщиной-водителем.
По словам Сафарова, с пресс-офицером была достигнута договорённость, что транспорт спрячут, а сотрудницу пустят в укрытие. Однако на деле женщину заставили остаться в салоне, в то время как сам пресс-офицер ушёл в штаб. Около половины двенадцатого ночи к автомобилю подошёл неизвестный и открыл огонь со стороны водительского кресла.
Жизнь женщины спасла лишь броня. На кузове осталось двенадцать следов от пуль. Сразу после этого появился другой военный, который начал собирать гильзы и приказал водителю срочно уезжать, угрожая более тяжкими последствиями.
Сафаров подтвердил, что съёмки велись именно с 425-м полком «Скала». Он признался, что молчал об этом больше года, надеясь, что произошедшее было единичным случаем. Телеканал, по его словам, также не стал раздувать международный скандал.
Напомним, подразделение оказалось в эпицентре грандиозного скандала: украинские СМИ опубликовали материал о полку «Скала», в котором бывшие и действующие военнослужащие рассказали о жёстких мерах для предотвращения побегов. Опрошенные журналистами свыше 30 человек сообщили о постоянном контроле со стороны вооружённой охраны, ограничении передвижения и физическом насилии.
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