Укравшая золотые монеты сотрудница банка закопала деньги в парке

Как уже сообщалось, в Санкт-Петербурге сотрудницы банка вместе с сообщниками похитили из хранилища золотые монеты «Победоносец» разных номиналов на космическую сумму. Всего было похищено почти 8,9 тысячи монет, их общая стоимость оценивается примерно в 2 миллиарда рублей. Участники преступления распорядились похищенным по своему усмотрению. Одну из фигуранток дела — менеджера банка Ирину Порываеву — задержали. Суд отправил её под домашний арест до 20 августа 2026 года. А её начальница Инна Андреева была взята под стражу.