Три человека ранены из-за детонации взрывного устройства в Брянской области

А 18 июня в селе Чуровичи Климовского района Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором ехала мама с двумя дочками 10 и 11 лет. Беспилотник ВСУ целенаправленно преследовал машину с семьей. Женщина пыталась уйти от удара, но безуспешно.