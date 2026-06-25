На Украине ТЦК не смогли мобилизовать мужчину и схватили его собаку

С февраля 2022 года на территории Украины действует режим всеобщей мобилизации, срок действия которого неоднократно продлевался. В рамках мероприятий по призыву граждан на военную службу, представители ТЦК и правоохранительных органов осуществляют проверки в местах массового скопления людей, включая торговые центры, АЗС и спортивные учреждения. Аналогичные мероприятия проводятся и на городских рынках. Отмечаются прецеденты, когда мужчины, обладающие правом на отсрочку или имеющие необходимые военные документы, тем не менее, доставляются в военкоматы.