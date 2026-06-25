Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине ТЦК не смогли мобилизовать мужчину и схватили его собаку

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) при попытке мобилизовать мужчину похитили его собаку.

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) при попытке мобилизовать мужчину похитили его собаку. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Как сообщает канал, мужчина смог убежать от сотрудников ТЦК. В результате они решили забрать его собаку. Позднее питомца нашли, но у него оказалась сломана лапа.

С февраля 2022 года на территории Украины действует режим всеобщей мобилизации, срок действия которого неоднократно продлевался. В рамках мероприятий по призыву граждан на военную службу, представители ТЦК и правоохранительных органов осуществляют проверки в местах массового скопления людей, включая торговые центры, АЗС и спортивные учреждения. Аналогичные мероприятия проводятся и на городских рынках. Отмечаются прецеденты, когда мужчины, обладающие правом на отсрочку или имеющие необходимые военные документы, тем не менее, доставляются в военкоматы.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге сотрудники ТЦК на микроавтобусе сбили мужчину и избили его отца.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.