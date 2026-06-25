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Экс-сотрудник Popcorn Books получил 4 года условно по делу об экстремизме

Замоскворецкий районный суд Москвы огласил приговор Павлу Иванову*, ранее трудившемуся в издательстве Popcorn Books. Ему назначено четыре года лишения свободы условно, сообщил ТАСС один из участников процесса.

Источник: Life.ru

Фигуранта признали виновным сразу по двум эпизодам. Ему вменили участие в деятельности экстремистской организации, а также вовлечение в неё других лиц.

В ходе прений сторон государственный обвинитель запросил для Иванова* именно такой срок. Суд полностью согласился с позицией прокуратуры.

Напомним, издательство Popcorn Books ранее неоднократно попадало в поле зрения правоохранительных органов. Против него возбуждались дела о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. В мае 2025 года силовики изъяли часть материалов, связанных с книгами издательства. Действия проводились на основании постановления в рамках уголовного дела о пропаганде ЛГБТ**.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Включён Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремизму или терроризму лиц.

**Движение признано экстремистским и запрещено в России.