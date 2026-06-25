Экс-сотрудник Popcorn Books получил 4 года условно по делу об экстремизме

Напомним, издательство Popcorn Books ранее неоднократно попадало в поле зрения правоохранительных органов. Против него возбуждались дела о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. В мае 2025 года силовики изъяли часть материалов, связанных с книгами издательства. Действия проводились на основании постановления в рамках уголовного дела о пропаганде ЛГБТ**.