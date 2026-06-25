Волгоградца приговорили к исправработам с конфискацией лодки за браконьерство

Установлено, что год назад — в июне 2025-го — фигурант уголовного дела, передвигаясь на маломерном моторном судне, установил на Цимлянском водохранилище 48 рыболовных сетей. Его задержали инспекторы рыбоохраны и полицейские при выгрузке сетей с уловом. Ущерб природным ресурсам составил более 170 тысяч рублей.