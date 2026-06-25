Суд в Москве рассмотрит дело экс-министра обороны Британии Уоллеса

Однако в суде пока не раскрыли точную дату, когда состоятся эти предварительные слушания. Известно, что российские правоохранители уже давно ведут розыск британского политика. На сайте Министерства внутренних дел России соответствующая розыскная карточка появилась ещё накануне его дня рождения, который Уоллес отмечает 15 мая. Бен Уоллес занимал кресло министра обороны Соединённого Королевства с июля 2019 года по август 2023-го.