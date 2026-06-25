Голая россиянка под наркотиками устроила дебош на Кипре

По данным издания, полиция получила десятки сообщений о голой неадекватной женщине, носящейся по улицам. К моменту приезда наряда она успела спровоцировать аварию — на ходу заскочила в чужую машину, водитель испугался, затормозил и врезался в другой автомобиль.
При задержании полицейские попытались скрутить дебоширку, но она упала на землю, начала трястись, а изо рта пошла пена. Женщину экстренно госпитализировали в реанимацию с переломами рёбер. В крови обнаружили адскую смесь наркотиков и алкоголя. Состояние было настолько тяжёлым, что врачи подключили её к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.
Как выяснилось, туристка прибыла на Кипр 2 июня и должна была вернуться в Россию в начале июля. Вместо этого последние дни отпуска она проведёт в больнице, а затем её ждёт разбирательство с полицией.
Ранее жительница Подольска застала голого соседа в постели с детьми. Она проснулась от шума, увидела двухметрового незваного гостя, закричала и потребовала уйти, на что он лишь попросил говорить тише, побродил по квартире и ушёл. Полиция не стала задерживать мужчину, несмотря на противоречивые объяснения.
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