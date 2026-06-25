Голая россиянка под наркотиками устроила дебош на Кипре

При задержании полицейские попытались скрутить дебоширку, но она упала на землю, начала трястись, а изо рта пошла пена. Женщину экстренно госпитализировали в реанимацию с переломами рёбер. В крови обнаружили адскую смесь наркотиков и алкоголя. Состояние было настолько тяжёлым, что врачи подключили её к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.