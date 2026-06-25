Неизвестный снаряд пробил борт грузового судна у берегов Омана

Ранее сообщалось, что у побережья Объединённых Арабских Эмиратов произошёл захват танкера. Инцидент случился в примерно 70 километрах к северо-востоку от эмиратского порта Фуджайра. По данным службы безопасности компании-перевозчика, неустановленные лица проникли на судно, пока оно стояло на якоре, и приказали экипажу двигаться в сторону Ирана.