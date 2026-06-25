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Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

В Волоконовском округе Белгородской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате налёта пострадал мирный житель, сообщает региональный оперштаб.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл в селе Волчья Александровка. Дрон-камикадзе нанёс удар по машине, в которой находился мужчина. Пострадавший получил множественные осколочные ранения лица и тела.

Бригада скорой помощи экстренно доставляет раненого в Валуйскую центральную районную больницу. Медики уже оказывают ему всю необходимую помощь. Транспортное средство получило повреждения.

Ещё один инцидент произошёл сегодня утром: при ударе по автомобилю в Краснояружском округе Белгородской области погиб гражданский. Это случилось в районе хутора Фищево. Мужчина, находившийся внутри транспортного средства, скончался на месте.

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