Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Кировской области родила дочь на борту вертолета санавиации

Жительница Кировской области родила дочь на борту вертолета санитарной авиации по пути в больницу — этот ребенок стал для нее четвертым. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Жительница Кировской области родила дочь на борту вертолета санитарной авиации по пути в больницу — этот ребенок стал для нее четвертым. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.

У 37-летней жительницы Верхнекамского района начались преждевременные роды, из-за трудностей с транспортном, которые возникли после сильных дождей, размывших дороги, за пациенткой отправился вертолет санитарной авиации.

— Помощь на борту оказывали врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер. Благодаря слаженной и оперативной работе роды прошли штатно. Эвакуация началась на территории Верхнекамской ЦРБ в 14:06, а уже в 15:34 на вертолетной площадке Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии врач-неонатолог встречал вертолет с малышом на борту, — говорится в сообщении.

В данный момент многодетная мама и малышка находятся под наблюдением врачей Кировского областного перинатального центра, чувствуют себя хорошо и ждут выписки, передает страница правительства в соцсети VK.

26 декабря 2025 года в рейсовом автобусе, который ехал из Довольного в Новосибирск, у 15-летней девушки начались роды. Их приняла зубной врач Доволенской центральной районной больницы Майя Денисенко, которая также находилась в салоне.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше