Жительница Кировской области родила дочь на борту вертолета санавиации

— Помощь на борту оказывали врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер. Благодаря слаженной и оперативной работе роды прошли штатно. Эвакуация началась на территории Верхнекамской ЦРБ в 14:06, а уже в 15:34 на вертолетной площадке Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии врач-неонатолог встречал вертолет с малышом на борту, — говорится в сообщении.