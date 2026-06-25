Жительница Кировской области родила дочь на борту вертолета санавиации

Жительница Кировской области родила дочь на борту вертолета санитарной авиации по пути в больницу — этот ребенок стал для нее четвертым. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.
У 37-летней жительницы Верхнекамского района начались преждевременные роды, из-за трудностей с транспортном, которые возникли после сильных дождей, размывших дороги, за пациенткой отправился вертолет санитарной авиации.
— Помощь на борту оказывали врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер. Благодаря слаженной и оперативной работе роды прошли штатно. Эвакуация началась на территории Верхнекамской ЦРБ в 14:06, а уже в 15:34 на вертолетной площадке Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии врач-неонатолог встречал вертолет с малышом на борту, — говорится в сообщении.
В данный момент многодетная мама и малышка находятся под наблюдением врачей Кировского областного перинатального центра, чувствуют себя хорошо и ждут выписки, передает страница правительства в соцсети VK.
26 декабря 2025 года в рейсовом автобусе, который ехал из Довольного в Новосибирск, у 15-летней девушки начались роды. Их приняла зубной врач Доволенской центральной районной больницы Майя Денисенко, которая также находилась в салоне.