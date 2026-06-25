Японское авто изъяли у волгоградца за 350 неоплаченных штрафов ГАИ

Судебные приставы изъяли в Волгограде у автовладельца Mitsubishi ASX за крупный долг по кредиту и 350 неоплаченных штрафов ГИБДД. Мужчина не смог погасить долг на месте, поэтому автомобиль арестовали и увезли на ответственное хранение, сообщили в ГУ ФССП России по региону.