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Японское авто изъяли у волгоградца за 350 неоплаченных штрафов ГАИ

Судебные приставы изъяли в Волгограде у автовладельца Mitsubishi ASX за крупный долг.

Судебные приставы изъяли в Волгограде у автовладельца Mitsubishi ASX за крупный долг по кредиту и 350 неоплаченных штрафов ГИБДД. Мужчина не смог погасить долг на месте, поэтому автомобиль арестовали и увезли на ответственное хранение, сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Местонахождение иномарки установили приставы Дзержинского районного отдела. Известно, что общая сумма долга волгоградца вместе с исполнительским сбором составила более 1 миллиона рублей.

Если эту сумму мужчина не сможет погасить в ближайшие дни, то японский кроссовер направят на реализацию. Средства, вырученные от его продажи, пойдут на погашение задолженности.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области.

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